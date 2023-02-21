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Левенец Николай Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1953

Отец: Левенец Григорий Филиппович

Мать: Левенец Ираида Федоровна

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