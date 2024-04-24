Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Се(а)йфутдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ахметша Сейфутдинов
Отец ребёнка: Се(а)йфутдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Бибисара Сейфутдинова
Отец ребёнка: Се(а)йфутдин Хабибуллин
Смерть
Неизвестно