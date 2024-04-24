Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афизаль (Афизала) Султпява (Султанова?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1787 г.р.

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Се(а)йфутдин Хабибуллин

Рождение ребёнка
1820

Сын: Хазиахметъ Сейфутдинов

Отец ребёнка: Се(а)йфутдин Хабибуллин

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ахметша Сейфутдинов

Отец ребёнка: Се(а)йфутдин Хабибуллин

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Бибисара Сейфутдинова

Отец ребёнка: Се(а)йфутдин Хабибуллин

Подлубово, Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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