Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Рахимов Хафиятулла
Мать: Рахимова Шамсикамал
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович
Рождение ребёнка
03.03.1929
Дочь: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна
Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович
Рождение ребёнка
03.03.1929
Сын: Юсупов Наки Близнецы Шакирович
Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович
Рождение ребёнка
11.02.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Асфандиярова Явиря Шакировна
Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно