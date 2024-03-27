Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупова (Рахимова) Шамсиямал Хафиятулловна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Рахимов Хафиятулла

Мать: Рахимова Шамсикамал

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Сын: Юсупов Хамза Шакирович

Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1929

Дочь: Губайдуллина Накия Близнецы Шакировна

Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1929

Сын: Юсупов Наки Близнецы Шакирович

Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.02.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Асфандиярова Явиря Шакировна

Отец ребёнка: Юсупов Шакир Салахетдинович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юсупов Шакир Салахетдинович

Смерть
1986
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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