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Андрусенко Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1926

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1926

Отец: Андрусенко Павел Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
07.07.1956

Дочь: Мурза Любовь Александровна

Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрусенко Павел Александрович

Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусенко Алевтина Михеевна

Смерть
2012
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