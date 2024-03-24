Андрусенко Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1926
Дата смерти2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1926
Отец: Андрусенко Павел Петрович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна
Рождение ребёнка
07.07.1956
Дочь: Мурза Любовь Александровна
Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрусенко Павел Александрович
Мать ребёнка: Андрусенко Алевтина Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2012