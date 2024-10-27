Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна
Место рождения
Дата рождения17.03.1911 ст.
Дата смерти21.09.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911 ст.
Отец: Моисеенко Иван Сергеевич
Мать: Моисеенко Марфа Космина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Папуша Василий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1935
Отец ребёнка: Папуша Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Папуша Василий Алексеевич
Смерть
21.09.1987