Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Папуша (Моисеенко) Дарья Ивановна

Место рождения

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

17.03.1911 ст.

Дата смерти

21.09.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1911 ст.

Отец: Моисеенко Иван Сергеевич

Мать: Моисеенко Марфа Космина

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Папуша Степан Васильевич

Отец ребёнка: Папуша Василий Алексеевич

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Папуша Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.08.1935

Сын: Папуша Иван Васильевич

Отец ребёнка: Папуша Василий Алексеевич

Староновицкая, Гордеевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
21.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Папуша Василий Алексеевич

Артем, Артемовский, Приморский край
Смерть
21.09.1987
Артем, Артемовский, Приморский край

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