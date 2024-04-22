Воскресенский Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1784 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1810 ст.
Сын: Воскресенский Михаил Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Рождение ребёнка
28.10.1818 ст.
Сын: Воскресенский Яков Иванович
Мать ребёнка: Дарья Ильинична
Работа или профессия
С Неизвестно по 1832
Окончил путивльское духовное училище. Служил дьячком в Воскресенской, Вознесенской и Покровской церквях
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Ильинична
Смерть
Неизвестно