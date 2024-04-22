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Воскресенский Иван Алексеевич

Место рождения

Путивль, Сумська область

Дата рождения

27.08.1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1784 ст.

Отец: Андрианов-Кочетов Алексей Андрианович

Мать: Акилина Васильевна

Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
12.01.1810 ст.

Сын: Воскресенский Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Путивль, Сумська область
Рождение ребёнка
28.10.1818 ст.

Сын: Воскресенский Яков Иванович

Мать ребёнка: Дарья Ильинична

Путивль, Сумська область
Работа или профессия
С Неизвестно по 1832
Путивль, Сумська область
Окончил путивльское духовное училище. Служил дьячком в Воскресенской, Вознесенской и Покровской церквях
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Ильинична

Смерть
Неизвестно
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