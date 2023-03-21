Семенов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Алексей

Семенов Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Воробьёва Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Семенова Мария Васильевна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Семенова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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