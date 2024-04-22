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Зызанова Анна Андреевна

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1867

Муж: Зызанов Александр Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Зызанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Зызанов Александр Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Зызанов Александр Александрович

Отец ребёнка: Зызанов Александр Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Зызанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Зызанов Александр Степанович

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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