Зызанова Анна Андреевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
1868
Сын: Зызанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Зызанов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зызанов Александр Александрович
Отец ребёнка: Зызанов Александр Степанович
Рождение ребёнка
1884
Сын: Зызанов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Зызанов Александр Степанович
Смерть
Неизвестно