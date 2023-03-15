Путинцев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцев Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Путинцев Яков

Мать: Путинцева Параскева

Рождение ребёнка
18.05.1896

Сын: Путинцев Константин

Мать ребёнка: Путинцева Ксения

Рождение ребёнка
19.10.1897

Дочь: Капитолина

Мать ребёнка: Путинцева Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
казак
Смерть
Неизвестно
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