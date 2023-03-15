Путинцев Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Путинцев Яков
Мать: Путинцева Параскева
Рождение ребёнка
18.05.1896
Сын: Путинцев Константин
Мать ребёнка: Путинцева Ксения
Рождение ребёнка
19.10.1897
Дочь: Капитолина
Мать ребёнка: Путинцева Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
казак
Смерть
Неизвестно