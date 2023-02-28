Тавостин Игнатий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Уроженец деревни Фалелеево. Внебрачный сын прабабушки Минодоры Егоровны, усыновлен Иваном Соколовым. Был отправлен в Санкт-Петербург для обучения. Лудильщик-жестянщик. Работал бакенщиком. Поставлен ст... Показать все
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тавостин Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна
До революции был мальчиком отправлен в Санкт-Петербург в посудо-хозяйственную лавку работать. Работал рассыльным по доставке. Революцию встретил в Петрограде. После революции вернулся домой, в деревню... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Сын: Тавостин Дмитрий Игнатьевич
Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
С 1903 по 1904
Сын: Тавостин Николай Игнатьевич
Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна
Участник Великой Отечественной войны.
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тавостин Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна
Во время войны был эвакуирован с заводом в город Уфа. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Реквизиты документа – ГАРФ фонд Р752 опись 4, единица хранения 387.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1957