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Тавостин Игнатий Иванович

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Место рождения

Фалелеево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тавостина Мидора Егоровна

Фалелеево, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Уроженец деревни Фалелеево. Внебрачный сын прабабушки Минодоры Егоровны, усыновлен Иваном Соколовым. Был отправлен в Санкт-Петербург для обучения. Лудильщик-жестянщик. Работал бакенщиком. Поставлен ст... Показать все
Рождение ребёнка
1900

Сын: Тавостин Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна

До революции был мальчиком отправлен в Санкт-Петербург в посудо-хозяйственную лавку работать. Работал рассыльным по доставке. Революцию встретил в Петрограде. После революции вернулся домой, в деревню... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Тавостин Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
С 1903 по 1904

Сын: Тавостин Николай Игнатьевич

Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна

Участник Великой Отечественной войны.
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тавостин Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна

Во время войны был эвакуирован с заводом в город Уфа. Награжден медалью «За трудовую доблесть». Реквизиты документа – ГАРФ фонд Р752 опись 4, единица хранения 387.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: Тавостина Прасковья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тавостина Прасковья Петровна

Смерть
?.02.1957
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