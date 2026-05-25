Ефремов Дмитрий Георгиевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецЕфремов Георгий ФедоровичНеизвестно г.р.
МатьЕфремова МарияНеизвестно г.р.
Дети
Грязнова (Ефремова) Валентина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Демина (Ефремова) Лидия ДмитриевнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ефремов Георгий Федорович
Мать: Ефремова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова (Ефремова) Вера Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грязнова (Ефремова) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демина (Ефремова) Лидия Дмитриевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно