Ефремов Дмитрий Георгиевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ефремов Дмитрий Георгиевич

Автор
ОТ
Тихонова О.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Ефремов Георгий ФедоровичНеизвестно г.р.
Мать
Ефремова МарияНеизвестно г.р.
Дети
Грязнова (Ефремова) Валентина ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Демина (Ефремова) Лидия ДмитриевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ефремов Георгий Федорович

Мать: Ефремова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова (Ефремова) Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грязнова (Ефремова) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демина (Ефремова) Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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