Городнова (Неутолимова) Матрона Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городнова (Неутолимова) Матрона Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Городнов Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.

Сын: Городнов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Васильевич

Крестная: Александра Васильевна Городнова
Рождение ребёнка
?.06.1905 ст.

Дочь: Городнова Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Васильевич

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1907 ст.

Сын: Городнов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Васильевич

Репьевка, Новоспасский район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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