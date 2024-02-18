Городнова (Неутолимова) Матрона Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1902 ст.
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Васильевич
Крестная: Александра Васильевна Городнова
Рождение ребёнка
?.06.1905 ст.
Дочь: Городнова Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1907 ст.
Сын: Городнов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Городнов Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно