Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красникова (Красникова) Мавра Антоновна
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Бракосочетание
02.10.1881
Муж: не указан
Бракосочетание
25.01.1884
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: (Красникова) Анна Антоновна
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
01.12.1884
Дочь: Красникова (Красникова) Варвара Антоновна
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
20.06.1890
Сын: Красников Ульян Антонович
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
24.10.1893
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
02.01.1896
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
18.12.1897
Сын: Красников Севастьян Антонович
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович
Рождение ребёнка
19.04.1899
Отец ребёнка: Красников Антон Петрович