Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красникова (Скопинцева) Екатерина Фантикова Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красникова (Красникова) Мавра Антоновна

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
солдатка
Бракосочетание
02.10.1881

Муж: не указан

Бракосочетание
25.01.1884

Муж: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: (Красникова) Анна Антоновна

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1884

Дочь: Красникова (Красникова) Варвара Антоновна

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Красников Ульян Антонович

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Красников Яков Антонович

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
02.01.1896

Сын: Красников Изот Антонович

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
18.12.1897

Сын: Красников Севастьян Антонович

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

Рождение ребёнка
19.04.1899

Сын: Красников Иван Антонович

Отец ребёнка: Красников Антон Петрович

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