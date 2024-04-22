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Булынин Василий Андреевич

Место рождения

Сёмкина Горушка, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.01.1904

Дата смерти

30.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1904

Отец: Булынин Андрей

Мать: не указана

Сёмкина Горушка, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.02.1932

Дочь: Булынина Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна

Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.11.1933

Сын: Булынин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна

Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.05.1938

Сын: Булынин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна

Дубровка, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.08.1946

Дочь: Балашова Галина Васильевна

Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна

Рождение ребёнка
16.04.1951

Дочь: Дардыгина Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булынина Анастасия Семеновна

Смерть
30.04.1985
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