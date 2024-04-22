Булынин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1904
Дата смерти30.04.1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1904
Отец: Булынин Андрей
Рождение ребёнка
10.02.1932
Дочь: Булынина Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
01.11.1933
Сын: Булынин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
16.05.1938
Сын: Булынин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна
Дубровка, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
19.08.1946
Дочь: Балашова Галина Васильевна
Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
16.04.1951
Дочь: Дардыгина Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Булынина Анастасия Семеновна
Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1985