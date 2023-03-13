Просецкая (Сипугина) Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1887
Дочь: Дарья Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
10.10.1890
Сын: Просецкий Андрей Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
21.02.1893
Сын: Просецкий Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1893
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1899
Сын: Просецкий Афанасий Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
24.12.1901
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1904
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1907
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Просецкий Тимофей Павлович
Отец ребёнка: Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Иванович