Просецкая (Сипугина) Татьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просецкая (Сипугина) Татьяна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1867

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.1887

Дочь: Дарья Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
10.10.1890

Сын: Просецкий Андрей Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1893

Сын: Просецкий Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
14.05.1893

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1899

Сын: Просецкий Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
24.12.1901

Сын: Просецкий Федор Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1904

Сын: Просецкий Петр Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1907

Сын: Просецкий Иван Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Николаевский Холм, Изосимовская волость, Козловский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Павел Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Просецкий Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Иванович

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