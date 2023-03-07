Ашихмин Фадей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Ашихмин Михаил Егоров
Мать: Ашихмина Анна Савельева
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Ксения Фадеева
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1818
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Евдокия Фадеева
Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ашихмина Ирина Иосифова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829