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Ашихмин Фадей Михайлов

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Место рождения

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Ашихмин Михаил Егоров

Мать: Ашихмина Анна Савельева

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Ксения Фадеева

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Ашихмин Николай Фадеев

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Ашихмин Сергей Фадеев

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Евдокия Фадеева

Мать ребёнка: Ашихмина Ирина Иосифова

Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Ирина Иосифова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ершовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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