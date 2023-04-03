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Таранов Данила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1686 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1732 и 1737 г.р.
Около 1739 г.р.
Между 1742 и 1751 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: Таранов Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1732 и 1737

Сын: Таранов Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Таранов Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1742 и 1751

Сын: Таранов Иван

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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