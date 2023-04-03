Таранов Данила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: Таранов Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1732 и 1737
Сын: Таранов Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1739
Сын: Таранов Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1742 и 1751
Сын: Таранов Иван
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно