Машир Прохор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Машир Захар
Мать: Маширенко Екатерина
Бракосочетание
23.09.1840
Жена: Лукия
Украина, Жабянка, Лысянский район
Рождение ребёнка
28.04.1864
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Лукия
Украина, Жабянка, Лысянский район
Рождение ребёнка
13.06.1872
Сын: Машир Елисей
Мать ребёнка: Лукия
Рождение ребёнка
01.10.1873
Сын: Машир Иоанн
Мать ребёнка: Лукия
Смерть
Неизвестно