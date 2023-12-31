Машир Прохор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машир Прохор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Машир Захар

Мать: Маширенко Екатерина

Бракосочетание
23.09.1840

Жена: Лукия

Украина, Жабянка, Лысянский район
Рождение ребёнка
28.04.1864

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Лукия

Украина, Жабянка, Лысянский район
Рождение ребёнка
30.11.1866

Дочь: Мина

Мать ребёнка: Лукия

Рождение ребёнка
26.08.1869

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Лукия

Рождение ребёнка
13.06.1872

Сын: Машир Елисей

Мать ребёнка: Лукия

Рождение ребёнка
01.10.1873

Сын: Машир Иоанн

Мать ребёнка: Лукия

Смерть
Неизвестно
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