Мезенцев Павел Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенцев Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1934

Дата смерти

23.05.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.1958

Дочь: Мезенцева Галина Павловна

Мать ребёнка: Мезенцева Тамара Владимировна

Рождение ребёнка
26.01.1970

Сын: Мезенцев Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Мезенцева Тамара Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Тамара Владимировна

Смерть
23.05.2002
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