Мезенцев Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1934
Дата смерти23.05.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1958
Дочь: Мезенцева Галина Павловна
Мать ребёнка: Мезенцева Тамара Владимировна
Рождение ребёнка
26.01.1970
Сын: Мезенцев Дмитрий Павлович
Мать ребёнка: Мезенцева Тамара Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.2002