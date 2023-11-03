Макеев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1982
Рождение ребёнка
25.08.2012
Дочь: Макеева Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.04.2016
Дочь: Макеева Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.2020
Сын: Макеев Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности