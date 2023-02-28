Звягина (Федчишин) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Федчишин) Галина Алексеевна

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Место рождения

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область

Дата рождения

20.08.1959

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1959

Отец: Федчишин Алексей Игнатович

Мать: Федчишин Антонина Федоровна

Трофимовка, Теренкольский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
04.08.1981

Дочь: Олеся Анатольевна

Отец ребёнка: Звягин Анатолий

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
23.02.1984

Дочь: Булина Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Звягин Анатолий

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
1986

Дочь: Валерьянкова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Звягин Анатолий

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
01.11.1989

Сын: Звягин Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Звягин Анатолий

Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Звягин Анатолий

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