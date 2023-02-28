Звягина (Федчишин) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.08.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1959
Рождение ребёнка
04.08.1981
Дочь: Олеся Анатольевна
Отец ребёнка: Звягин Анатолий
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
23.02.1984
Дочь: Булина Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Звягин Анатолий
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Валерьянкова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Звягин Анатолий
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Рождение ребёнка
01.11.1989
Сын: Звягин Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Звягин Анатолий
Киргизская ССР, Чуйская обл., г. Токмак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Звягин Анатолий