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Смирнова Параскева Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

14.09.1880 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1860 по 1875

Дочь: Смирнова Варвара Феофилактовна (Филатова)

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов

Рождение ребёнка
1869

Сын: Смирнов Михаил Филатович

Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов

г. Галич Костромская обл. (?)
Смерть
14.09.1880 ст.
Галич, город Галич, Костромская область
Похоронена на Воскресенском кладбище. Кладбище уничтожено при СССР, располагалось при Воскресенской церкви (црк Воскресения Христа). Церковь закрыта не позже 1930-х, главный храм и колокольня сломаны.... Показать все
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