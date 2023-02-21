Смирнова Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти14.09.1880 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1860 по 1875
Дочь: Смирнова Варвара Феофилактовна (Филатова)
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Смирнов Феофилакт (Филат) Гаврилов
г. Галич Костромская обл. (?)
Смерть
14.09.1880 ст.
Галич, город Галич, Костромская область
Похоронена на Воскресенском кладбище. Кладбище уничтожено при СССР, располагалось при Воскресенской церкви (црк Воскресения Христа). Церковь закрыта не позже 1930-х, главный храм и колокольня сломаны.... Показать все