Малинин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 02.11.1934 и 08.11.1934

Сын: Малинин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Малинина Анна Ивановна

Кашино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Малинина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинин Николай Иванович

Мать ребёнка: Малинина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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