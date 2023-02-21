Малинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 02.11.1934 и 08.11.1934
Мать ребёнка: Малинина Анна Ивановна
Кашино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малинина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малинина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малинина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область