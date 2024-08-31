Фоминых Давыд Аввакумов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802 ст.
Дата смерти26.12.1880 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.
Отец: Фоминых Аввакум Антонов
Мать: не указана
Родился в д.Прокопия Фоминых Орловского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
26.12.1880 ст.
Новогорское, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
От воспаления брюшины