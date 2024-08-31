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Фоминых Давыд Аввакумов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802 ст.

Дата смерти

26.12.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802 ст.

Отец: Фоминых Аввакум Антонов

Мать: не указана

Родился в д.Прокопия Фоминых Орловского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фоминых Андрей Давыдов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
26.12.1880 ст.
Новогорское, Граховский муниципальный район, Удмуртская Республика
От воспаления брюшины

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