Бобровник Моисей Самуилов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Бобровник Дмитрий Моисеев
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Моисеева
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Дочь: Бобровник (Бобровник) Иулияния Мойсеева
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Моисеева
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Сын: Бобровник Симеон
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Сын: Бобровник Авксентий Моисеев
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова
Сын: Бобровник Назарий
Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова