Бобровник Моисей Самуилов 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобровник Моисей Самуилов

Место рождения

Малин, Житомирська область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Бобровник Самуил Мартинов

Мать: Бобровник Мелания Иоаннов

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бобровник Дмитрий Моисеев

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Бобровник Яков Моисеев

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Степаненко (Бобровник) Елена Моисеевна

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Бобровник (Бобровник) Анна Моисеева

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Бобровник (Бобровник) Иулияния Мойсеева

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
29.01.1845

Дочь: Бобровник (Бобровник) Мария Моисеева

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
16.04.1848

Сын: Бобровник Симеон

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
08.12.1851

Сын: Бобровник Авксентий Моисеев

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бобровник Назарий

Мать ребёнка: Бобровник Семенова (Семенова /) Татьяна Симонова

Малин, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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