(Аристова) Степанида Игнатиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аристова) Степанида Игнатиевна

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Место рождения

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1914

Отец: Аристов Игнатий Никифорович

Мать: Аристова Акулина Никифоровна

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Шапочников Николай Степанович

Отец ребёнка: Шапочников Степан

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анатолий

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапочников Степан

Смерть
Неизвестно
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