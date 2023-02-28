(Аристова) Степанида Игнатиевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1914
Рождение ребёнка
1936
Сын: Шапочников Николай Степанович
Отец ребёнка: Шапочников Степан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анатолий
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шапочников Степан
Смерть
Неизвестно