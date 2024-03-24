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Кутков Александр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1893

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.
1895 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1914

Жена: Алексеева Феодосия

Рождение ребёнка
18.11.1915

Сын: Кутков Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Алексеева Феодосия

Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
С 1919 по 1921
конный милиционер 3-го райо- на Ядринского у., инспектор отделения уголовного розыска Чувашской АО.
Бракосочетание
31.07.1922

Жена: Кузьмина Дарья

Военная служба
Неизвестно
Кутков А.Л – участник 1-й мировой войны
Смерть
1949
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