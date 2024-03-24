Кутков Александр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1893
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.02.1914
Жена: Алексеева Феодосия
Рождение ребёнка
18.11.1915
Сын: Кутков Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Алексеева Феодосия
Енешкасы, Красноармейский район, Чувашская Республика
Работа или профессия
С 1919 по 1921
конный милиционер 3-го райо- на Ядринского у., инспектор отделения уголовного розыска Чувашской АО.
Бракосочетание
31.07.1922
Жена: Кузьмина Дарья
Военная служба
Неизвестно
Кутков А.Л – участник 1-й мировой войны
Смерть
1949