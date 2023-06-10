Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
08.11.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.11.1901 Вилина Александра Васильевна Вилина отец крестьянин Василий Павлович Вилина мать жена Матрона Ивановна Вилина крестьянин Игнат Афанасьевич Липяги крестьянская дочь... Показать все
Смерть
Неизвестно