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Елена Ивановна

Место рождения

Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Липяги, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
08.11.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 08.11.1901 Вилина Александра Васильевна Вилина отец крестьянин Василий Павлович Вилина мать жена Матрона Ивановна Вилина крестьянин Игнат Афанасьевич Липяги крестьянская дочь... Показать все
Смерть
Неизвестно

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