Ходаков Гурий Астафьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти15.03.1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Остафий Максимов
Мать: Мавра Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Ходаков Яков Гуров
Мать ребёнка: Христина Феофанова
Рождение ребёнка
Около 1769
Мать ребёнка: Христина Феофанова
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Ходаков Яков Гуров
Мать ребёнка: Христина Феофанова
Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
15.03.1800
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800