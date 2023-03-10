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Ходаков Гурий Астафьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

15.03.1800

Пол

Мужской

Отец

Около 1698 г.р.

Мать

Около 1710 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Остафий Максимов

Мать: Мавра Герасимова

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Ходаков Яков Гуров

Мать ребёнка: Христина Феофанова

Рождение ребёнка
Около 1769

Сын: Ходаков Кондратий Гуров

Мать ребёнка: Христина Феофанова

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Ходаков Яков Гуров

Мать ребёнка: Христина Феофанова

Филипповка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
15.03.1800
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800
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