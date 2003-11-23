Lebowitz Hyman
Место рожденияNew York City, New York, United States
Дата рождения03.03.1918
Дата смерти23.11.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
31.01.1939
Дочь: Sherman Barbara Elaine
Мать ребёнка: Heller Sura Sally
Brooklyn, New York City, New York, United States
Развод
Неизвестно
Жена: Heller Sura Sally
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Heller Sura Sally
Смерть
23.11.2003
Florida