Lebowitz Hyman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLebowitz Hyman

Lebowitz Hyman

avatar

Место рождения

New York City, New York, United States

Дата рождения

03.03.1918

Дата смерти

23.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

New York City, New York, United States
Рождение ребёнка
31.01.1939

Дочь: Sherman Barbara Elaine

Мать ребёнка: Heller Sura Sally

Brooklyn, New York City, New York, United States
Развод
Неизвестно

Жена: Heller Sura Sally

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Heller Sura Sally

Смерть
23.11.2003
Florida
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close