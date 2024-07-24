Екатерина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Федосья Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Татьяна Фёдорова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно