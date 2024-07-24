Екатерина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1799 г.р.
Около 1803 г.р.
Около 1806 г.р.
Около 1813 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Федосья Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Татьяна Фёдорова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Попадьино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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