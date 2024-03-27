Рахимов (Мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахимов (Мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Рахимов (мухамедрахимов) Ярулла

Мать: Рахимова(мухамедрахимова) ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1911

Сын: Рахимов Зубаир Гибадуллович (Гибатович)

Мать ребёнка: Рахимова (мухамедрахимова) Галима Хусаиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акберова Райся Гибадулловна

Мать ребёнка: Рахимова (мухамедрахимова) Галима Хусаиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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