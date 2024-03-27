Рахимов (Мухамедрахимов) Гибадулла Яруллович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
25.11.1911
Сын: Рахимов Зубаир Гибадуллович (Гибатович)
Мать ребёнка: Рахимова (мухамедрахимова) Галима Хусаиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акберова Райся Гибадулловна
Мать ребёнка: Рахимова (мухамедрахимова) Галима Хусаиновна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно