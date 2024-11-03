Дуркина Аграфена Ефимовна
Место рождения
Дата рождения06.07.1886
Дата смерти09.02.1956
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Павла Денисовна
Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Ксения Денисовна
Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дуркина Елизавета Денисовна
Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович
Рождение ребёнка
10.11.1918
Сын: Дуркин Терентий Денисович
Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович
Смерть
09.02.1956