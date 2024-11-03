Дуркина Аграфена Ефимовна 06.07.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДуркина Аграфена Ефимовна

Дуркина Аграфена Ефимовна

avatar

Место рождения

Филиппово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Дата рождения

06.07.1886

Дата смерти

09.02.1956

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886

Отец: Чупров Ефим Михайлович

Мать: Чупрова (Овчинникова) Степанида Максимовна

Филиппово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуркин Денис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Павла Денисовна

Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Ксения Денисовна

Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дуркина Елизавета Денисовна

Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1918

Сын: Дуркин Терентий Денисович

Отец ребёнка: Дуркин Денис Иванович

Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Смерть
09.02.1956
Трусово, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми

Мы используем куки для улучшения работы сайта.