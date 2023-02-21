Шорсткина (Марейчева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорсткина (Марейчева) Анна Александровна

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Место рождения

г. Душанбе, респ. Таджикистан

Дата рождения

20.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1989

Отец: Марейчев Александр Сергеевич

Мать: Марейчева Ольга Романовна

г. Душанбе, респ. Таджикистан
Рождение ребёнка
27.03.2012

Дочь: Шорсткина Анжелина Евгеньевна

Отец ребёнка: Шорсткин Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
19.05.2016

Сын: Шорсткин Никита Евгеньевич

Отец ребёнка: Шорсткин Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорсткин Евгений Алексеевич

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