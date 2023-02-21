Шорсткина (Марейчева) Анна Александровна
Место рожденияг. Душанбе, респ. Таджикистан
Дата рождения20.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1989
г. Душанбе, респ. Таджикистан
Рождение ребёнка
27.03.2012
Дочь: Шорсткина Анжелина Евгеньевна
Отец ребёнка: Шорсткин Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
19.05.2016
Сын: Шорсткин Никита Евгеньевич
Отец ребёнка: Шорсткин Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно