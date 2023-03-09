Кирилл Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Никифор Иванов
Мать: не указана
РС-1782, страница 1379 Кирилл Никифоров сын (по последней ревизии написаны были лета 23) 3 ревизия ~1761-23=1738 1782-1742=1740
Рождение ребёнка
1760
Сын: Тимофей Кириллов
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
РС-1782, страница 1380 Тимофей (по последней ревизии написаны были лета 1) 3 ревизия ~1761-1=1760 1782-20=1762
Рождение ребёнка
1766
Сын: Иван Кириллов
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
РС-1782, страница 1380 Иван 16=1766
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Кириллова
Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева
РС-1782, страница 1380 Евдокия 3=1779
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Прокопьева
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно