Кирилл Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилл Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1700 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Никифор Иванов

Мать: не указана

РС-1782, страница 1379 Кирилл Никифоров сын (по последней ревизии написаны были лета 23) 3 ревизия ~1761-23=1738 1782-1742=1740
Рождение ребёнка
1760

Сын: Тимофей Кириллов

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

РС-1782, страница 1380 Тимофей (по последней ревизии написаны были лета 1) 3 ревизия ~1761-1=1760 1782-20=1762
Рождение ребёнка
1766

Сын: Иван Кириллов

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

РС-1782, страница 1380 Иван 16=1766
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Кириллова

Мать ребёнка: Евдокия Прокопьева

РС-1782, страница 1380 Евдокия 3=1779
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Прокопьева

Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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