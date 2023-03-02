Мирюк (Корнеева (Киреева)) Ирина (Ираида) Сильверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Сильверст
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирюк Иван Макарович
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Макаровна
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Макаровна
Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно