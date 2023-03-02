Мирюк (Корнеева (Киреева)) Ирина (Ираида) Сильверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМирюк (Корнеева (Киреева)) Ирина (Ираида) Сильверстовна

Мирюк (Корнеева (Киреева)) Ирина (Ираида) Сильверстовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Сильверст

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Мирюк Антон Макарович

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирюк Федор Макарович

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирюк Алексей Макарович

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирюк Павел Макарович

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирюк Иван Макарович

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Макаровна

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирюк Михаил Макарович

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Макаровна

Отец ребёнка: Мирюк Макар Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирюк Макар Михайлович

Смерть
Неизвестно
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