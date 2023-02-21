Паболкова (Ишкова) Феня
Место рожденияс.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишков Семен
Мать: Ишкова ?
с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1911
Сын: Паболков Иван
Отец ребёнка: Паболков Тимофей
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области