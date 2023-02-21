Паболкова (Ишкова) Феня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паболкова (Ишкова) Феня

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Место рождения

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишков Семен

Мать: Ишкова ?

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1911

Сын: Паболков Иван

Отец ребёнка: Паболков Тимофей

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области
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