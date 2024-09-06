Евдоким Лазарев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лазарь
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Ильина
Рождение ребёнка
12.05.1877 ст.
Сын: Лазарев Пахомий Евдокимов
Мать ребёнка: Екатерина Ильина
Деревни Нератовки крестьянин Евдоким Лазарев и законная жена его Екатерина Ильина
Смерть
Неизвестно