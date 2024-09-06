Евдоким Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Лазарев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лазарь

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Ильина

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Симеон Евдокимов

Мать ребёнка: Екатерина Ильина

Рождение ребёнка
12.05.1877 ст.

Сын: Лазарев Пахомий Евдокимов

Мать ребёнка: Екатерина Ильина

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Евдоким Лазарев и законная жена его Екатерина Ильина
Смерть
Неизвестно

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