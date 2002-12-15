Дудакова (Баранникова) Раиса Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудакова (Баранникова) Раиса Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1928

Дата смерти

15.12.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928

Отец: не указан

Мать: Баранникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дудаков Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудаков Николай Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
15.12.2002
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