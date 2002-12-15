Дудакова (Баранникова) Раиса Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1928
Дата смерти15.12.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1928
Отец: не указан
Мать: Баранникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дудаков Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Чернышковский, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
15.12.2002