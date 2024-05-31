Белобородова (Абгалина) Авдотья Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородова (Абгалина) Авдотья Никитична

Место рождения

Стерлигово, Спасский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стерлигово, Спасский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белобородов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Москвина (Белобородова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Белобородов Михаил

Смерть
Неизвестно

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