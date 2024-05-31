Белобородова (Абгалина) Авдотья Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белобородов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Москвина (Белобородова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Белобородов Михаил
Смерть
Неизвестно