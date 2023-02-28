Филимонов Евгений Семенович
Место рождения
Дата рождения24.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964
Отец: Филимонов Семен
Мать: Филимонова Антонина
Бракосочетание
05.06.1993
Жена: Батура Галина Николаевна
Рождение ребёнка
09.03.1994
Сын: Филимонов Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Батура Галина Николаевна
Рождение ребёнка
01.04.1996
Сын: Филимонов Денис Евгеньевич
Мать ребёнка: Батура Галина Николаевна