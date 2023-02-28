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Филимонов Евгений Семенович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

24.03.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1964

Отец: Филимонов Семен

Мать: Филимонова Антонина

Самара, Самара, Самарская область
Бракосочетание
05.06.1993

Жена: Батура Галина Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
09.03.1994

Сын: Филимонов Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Батура Галина Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.04.1996

Сын: Филимонов Денис Евгеньевич

Мать ребёнка: Батура Галина Николаевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
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