Асямов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсямов Михаил

Асямов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1952

Дочь: Орлова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Асямова Александра Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асямов Вячеслая Михайлович

Мать ребёнка: Асямова Александра Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асямова Александра Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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