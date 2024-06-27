Четвериков Кондратей Наумов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смертиВычислено 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1828
Сын: Четвериков Феодосий Кондратьев
Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Четверикова) Наталья Кондратова
Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова
рс 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Дочь: (Четверикова) Анастасия Кондратьева
Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834
Дочь: (Четверикова) Устинья Кондратова
Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Четверикова) Васса Кондратова
Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова
рс 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Четвериков Александр Кондратьев
Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Четверикова Матрона Кондратьевна
Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова
Смерть
Вычислено 1855