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Четвериков Кондратей Наумов

Место рождения

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

Вычислено 1855

Пол

Мужской

Отец

С 1776 по 1778 г.р.

Мать

С 1775 по 1786 г.р.

Жена

Вычислено 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Четвериков Наум Якимов

Мать: Четверикова Евдокия Феодорова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Четверикова Устинья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Сын: Четвериков Феодосий Кондратьев

Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Четверикова) Наталья Кондратова

Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
рс 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Дочь: (Четверикова) Анастасия Кондратьева

Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
С 1833 по 1834

Дочь: (Четверикова) Устинья Кондратова

Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Четверикова) Васса Кондратова

Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
рс 1850
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Четвериков Александр Кондратьев

Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Четверикова Матрона Кондратьевна

Мать ребёнка: Четверикова Устинья Степанова

Смерть
Вычислено 1855

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