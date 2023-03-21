Монгуш Аржаана Ильичевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Монгуш Ильичь Серенович
Рождение ребёнка
25.07.2003
Сын: Сат Самдан Каримович
Отец ребёнка: Сат Карим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ховалыг Евгения Аржаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сат Карим Григорьевич