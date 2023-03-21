Монгуш Аржаана Ильичевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монгуш Аржаана Ильичевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Монгуш Ильичь Серенович

Мать: Доржу Светлана Балгановна

Рождение ребёнка
25.07.2003

Сын: Сат Самдан Каримович

Отец ребёнка: Сат Карим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ховалыг Евгения Аржаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сат Карим Григорьевич

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