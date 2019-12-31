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Сафонова Галина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1924

Дата смерти

31.12.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафонов Павел Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1951

Сын: Сафонов Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Сафонов Павел Иванович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.12.1952

Сын: Сафонов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Сафонов Павел Иванович

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Смерть
31.12.2019
Станция Мерке, Меркенский район, Жамбылская область

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