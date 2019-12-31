Сафонова Галина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1924
Дата смерти31.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1951
Сын: Сафонов Анатолий Павлович
Отец ребёнка: Сафонов Павел Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1952
Сын: Сафонов Владимир Павлович
Отец ребёнка: Сафонов Павел Иванович
Смерть
31.12.2019
Станция Мерке, Меркенский район, Жамбылская область