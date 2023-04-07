Емельянов Василий Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Платон Лукьянович
Мать: Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1890
Сын: Емельянов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Емельянова Любовь Евгеньевна
20 августа 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
09.11.1891
Дочь: Миропея Васильевна
Мать ребёнка: Емельянова Любовь Евгеньевна
21 ноября 1891 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно