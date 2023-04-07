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Емельянов Василий Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Платон Лукьянович

Мать: Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
08.08.1890

Сын: Емельянов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Емельянова Любовь Евгеньевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
20 августа 1890 г. по новому стилю
Рождение ребёнка
09.11.1891

Дочь: Миропея Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Любовь Евгеньевна

Некрасово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
21 ноября 1891 г. по новому стилю
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Любовь Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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