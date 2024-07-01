Елисеева Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Трофим Елисеевич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Елисеев Алексей Трофимович

Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Трофимов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Трофимов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Трофимова Александра Трофимовна

Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Алексеева (Трофимова) Ольга Трофимовна

Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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