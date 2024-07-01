Елисеева Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Елисеев Алексей Трофимович
Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1890
Сын: Трофимов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Трофимова Александра Трофимовна
Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Алексеева (Трофимова) Ольга Трофимовна
Отец ребёнка: Елисеев Трофим Елисеевич
Смерть
Неизвестно