Чернышов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чернышова Алёна
Рождение ребёнка
08.11.1931
Дочь: Барышникова (Чернышова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Чернышова Алёна
Рождение ребёнка
14.10.1934
Дочь: Чернышова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Чернышова Алёна
Рождение ребёнка
27.02.1938
Дочь: Чернышова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Чернышова Алёна
Смерть
Неизвестно