Чернышов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Алёна

Рождение ребёнка
08.11.1931

Дочь: Барышникова (Чернышова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Чернышова Алёна

Рождение ребёнка
14.10.1934

Дочь: Чернышова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Чернышова Алёна

Рождение ребёнка
27.02.1938

Дочь: Чернышова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Чернышова Алёна

Смерть
Неизвестно

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