Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикита

Никита

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2015 г.р.
2020 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2015

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Инна

Рождение ребёнка
20.07.2020

Сын: Егор

Мать ребёнка: Инна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инна

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