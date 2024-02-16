Котова (Самойловских) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Котова Анжела Владиславовна
Отец ребёнка: Котов Владислав Сергеевич
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Котова Млада Владиславовна
Отец ребёнка: Котов Владислав Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно