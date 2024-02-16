Котова (Самойловских) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Самойловских) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Котова Анжела Владиславовна

Отец ребёнка: Котов Владислав Сергеевич

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Котова Млада Владиславовна

Отец ребёнка: Котов Владислав Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Владислав Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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